Медведев выдал очередной перл

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев перефразировал свою известную фразу «Денег нет, но вы держитесь».

Политолог и журналист Георгий Бовт назвал свою награду «лайком» от правительства. В свою очередь Медведев отметил, что правительство будет стараться, чтобы журналисты получали «не только клики, но и «лайки» со стороны власти"».

«Жизнь - штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», в прошлом году в оккупированном Крыму премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что денег нет, и посоветовал пенсионерам держаться. "Денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения». Эта фраза стала поводом для многочисленных шуток в интернете.