Видео с ожившей куклой и прыгающей мебелью шокировало интернет

На видео маленькая девочка играет в комнате со своими игрушками, неподалеку сидит кукла и самостоятельно качает головой.
Далее в видеоряде видно, что ребенок заходит в пустую комнату и пробует что-то нарисовать и в этот момент все предметы начинают двигаться
Многие пользователи уверены, что это не фотомонтаж и не спецэффекты
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Теги: дети, видео, Полтергейст, предметы
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