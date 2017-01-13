Видео с ожившей куклой и прыгающей мебелью шокировало интернет

На видео маленькая девочка играет в комнате со своими игрушками, неподалеку сидит кукла и самостоятельно качает головой.

Далее в видеоряде видно, что ребенок заходит в пустую комнату и пробует что-то нарисовать и в этот момент все предметы начинают двигаться

Многие пользователи уверены, что это не фотомонтаж и не спецэффекты