Пользователи соцсетей начали «умирать» ради флешмоба (фото)

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб DeadPose, люди фотографируют себя «умершими» в забавных позах
Автор флешмоба заявил, что его родителям не нравится данный флешбом, но она не собирается останавливаться и планирует стать известным благодаря своей выдумке.
Как сообщали «Комментарии», в конце прошлого года в Америке стартовал флешмоб Mannequin Challenge. Люди неожиданно замирали, имитируя эффект застывшей реальности.
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