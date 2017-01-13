Пользователи соцсетей начали «умирать» ради флешмоба (фото)

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб DeadPose, люди фотографируют себя «умершими» в забавных позах

Автор флешмоба заявил, что его родителям не нравится данный флешбом, но она не собирается останавливаться и планирует стать известным благодаря своей выдумке.

Как сообщали «Комментарии», в конце прошлого года в Америке стартовал флешмоб Mannequin Challenge. Люди неожиданно замирали, имитируя эффект застывшей реальности.