В Стамбуле обрушился семиэтажный дом, есть жертвы (видео)

В районе Зейтинбурну (Турция) обрушился семиэтажный дом в результате чего один человек погиб, пятеро получили ранения.
Сообщается, что дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения в нем никого не было, а пострадали прохожие, которые проходили рядом.
В данным момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
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Источник: , NTV
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