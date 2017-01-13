В Стамбуле обрушился семиэтажный дом, есть жертвы (видео)

В районе Зейтинбурну (Турция) обрушился семиэтажный дом в результате чего один человек погиб, пятеро получили ранения.

Сообщается, что дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения в нем никого не было, а пострадали прохожие, которые проходили рядом.

В данным момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели.