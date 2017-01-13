Болгарию сковали сибирские морозы (видео)

Страна переживает самый холодный период за последние сто лет

Аномально холодная погода наблюдается в Болгарии с начала года, впервые за последние 60 лет замерзли поверхность Бургасского залива Черного моря и некоторые участки реки Дунай.

Лед сковал почти все побережье Черного моря у города Бургас, ряд судов оказались заблокированными, некоторые из них, по сообщениям местных СМИ, полностью покрыты льдом.

За последние 100 лет море в этом районе замерзало трижды: в 1929, 1942 и 1954 годах.

Лед покрыл уже до 90% болгарского участка реки, передает агентство Novinite. Метеорологи прогнозируют, что если морозы усилятся, река замерзнет полностью. В порту Силистры встали на якорь шесть товарных судов, а в районе сел Гарван и Попина – еще 15.