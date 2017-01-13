Трамп подготовит собственный доклад о российских хакерах

Избранный президент США раскритиковал документ, согласно которому Кремль обладает на него компроматом

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, пообещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о хакерских атаках россиян во время выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Об этом Трамп написал в серии твиттов, в очередной раз раскритиковав доклад, согласно которому Россия обладает на него компроматом.

«Полностью фальсифицированные факты отвратительных политических дельцов, как демократов, так и республиканцев – ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ! Россия утверждает, что ничего подобного нет... Возможно, опубликовавшие их «разведчики» заранее знали, что доказательств никаких нет и не будет. Мои люди составят отчет о хакерских атаках в течение 90 дней», – написал Трамп.

Как сообщали «Комментарии», 10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало документ, который был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ якобы «есть компромат» самого различного плана на 45-го американского президента.

По информации The Wall Street Journal, вероятным автором доклада был бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

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