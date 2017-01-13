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«Старая Европа» требует преференций для «своих» граждан

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Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Сегодня в объединенной Европе действует общий рынок труда

Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию, уверен канцлер Австрии Кристиан Керн. Он хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза.

В настоящий момент в объединенной Европе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону имеют равные права при приеме на работу в любой из стран союза. Отдавать приоритет гражданам какой-либо страны законодательно запрещено.

Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.

«Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию», – заявил социал-демократ Керн, выступая в городе Вельс, где на выборах победила ультраправая Партия свободы.

В октябре министерство внутренних дел Великобритании предложило обязать работодателей раскрывать количество нанятых ими работников-иностранцев, чтобы тем самым подтолкнуть их к тому, чтобы приоритет при найме отдавался британским гражданам.

Кроме того, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила о необходимости ужесточить существующие нормативы для работодателей, которые сейчас обязаны рекламировать вакансии в Британии в течение 28 дней, прежде чем обращаться за рабочей визой для работника-иностранца.

Напомним, страны еврозоны удерживают уровень безработицы на показателе в 9,8 процента – рекордном минимуме с 2009 года.

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Теги: Австрия, Великобритания, работа, ЕС, Европа

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