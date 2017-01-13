В Тибете потратят 173 млн. долларов на туалеты

К 2020 году в Китае построят порядка 100 тысяч «мест общего пользования»

Примерно 2 тысячи туалетов планируется построить и отремонтировать «в интересах привлечения туристического потока» власти Тибетского автономного района Китая. Всего на эту «благую цель» в 2017 году планируется потратить 173 млн. долларов. Такие оценки местной администрации озвучило агентство Синьхуа, сообщает tourprom.ru.

В основном облагораживаться и строиться «места общего пользования» будут в туристических зонах, а также вдоль основных автомобильных магистралей и в прочих местах, где наблюдается большая концентрация местных жителей и туристов.

Тибет только один регион Китая, где власти намерены заняться проблемой «укромных мест» в интересах развития туризма. В первую очередь местные власти намерены заняться улучшением общественных туалетов в туристических зонах.

Как отмечает издание The Financial Express, к 2020 году в Китае построят порядка 100 тысяч туалетов. Такая масштабная стройка связана с многочисленными жалобами на антисанитарию в общественных уборных.