В Тибете потратят 173 млн. долларов на туалеты

К 2020 году в Китае построят порядка 100 тысяч «мест общего пользования»
Примерно 2 тысячи туалетов планируется построить и отремонтировать «в интересах привлечения туристического потока» власти Тибетского автономного района Китая. Всего на эту «благую цель» в 2017 году планируется потратить 173 млн. долларов. Такие оценки местной администрации озвучило агентство Синьхуа, сообщает tourprom.ru.
В основном облагораживаться и строиться «места общего пользования» будут в туристических зонах, а также вдоль основных автомобильных магистралей и в прочих местах, где наблюдается большая концентрация местных жителей и туристов.
Тибет только один регион Китая, где власти намерены заняться проблемой «укромных мест» в интересах развития туризма. В первую очередь местные власти намерены заняться улучшением общественных туалетов в туристических зонах.
Как отмечает издание The Financial Express, к 2020 году в Китае построят порядка 100 тысяч туалетов. Такая масштабная стройка связана с многочисленными жалобами на антисанитарию в общественных уборных.
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Теги: Тибет, Китай, туалет, туристы, антисанитария
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