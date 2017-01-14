УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

У голландских журналистов нашли кость пассажира MH1

0

В авиакатастрофе Boeing 777 погибли 298 людей

У независимого журналиста Мишеля Спеккерса изъяли документы и среди них был обнаружен фрагмент кости пассажира, погибшего в результате крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе, говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов на своем сайте.

«Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно», − подчеркнул журналист. 

Останки принадлежат пассажиру самолета, чья личность была установлена сразу после катастрофы в 2014 году. Родственники погибшего проинформированы о находке.

Остальные конфискованные вещи не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе.

Как сообщали «Комментарии», президент Украины Петр Порошенко просит парламент продлить договор сотрудничества Украины и Нидерландов для дальнейшего расследования специалистами обстоятельства катастрофы авиалайнера Boeing МН17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. 

Расследования авиакатастрофы Boeing, которая произошла в июле 2014 года в районе Тореза Донецкой области продлено до 2018 года. 

Ранее сообщалось о том, что Россия призвала международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году учитывать в своем отчете данные, предоставленные российскими военными. Также сообщалось, что в Кремле возмущены расследованием падения Boeing на Донбассе: мнение РФ не учли. 

28 сентября в Гааге будут объявлены результаты следствия по авиакатастрофе Boeing на Донбассе. 

Напомним, 17 июля 2014 году Boeing-777 «Малазийских авиалиний», который выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение в районе Тореза Донецкой области. 

На борту находились 298 человек, все они погибли. Это были: 154 граждан Нидерландов, 43 – Малайзии (в том числе 15 членов экипажа и 2 младенца), 27 – Австралии, 12 – Индонезии (среди которых — 1 младенец), 9 – Великобритании, 4- Германии, 4 – Бельгии, 3 – Филиппин и 1 – Канады. 

Стоит отметить, экспертно-журналистская группа Bellingcat провела расследование и заявила, что Boeing в небе над Донбассом был сбит «Бук», привезенным из Курска (Россия).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: боинг, авиакатастрофа, Нидерланды, Донбасс

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Журналисты показали кадры, которые доказывают, что малазийский «Боинг» сбили с территории боевиков (ВИДЕО)

Журналисты показали кадры, которые доказывают, что малазийский «Боинг» сбили с территории боевиков (ВИДЕО)

"> Родные жертв крушения малазийского Boeing на Донбассе подадут в суд на авиакомпанию

Родные жертв крушения малазийского Boeing на Донбассе подадут в суд на авиакомпанию

"> При поддержке международной делегации одесситы массово выйдут 2 мая на Куликово поле

При поддержке международной делегации одесситы массово выйдут 2 мая на Куликово поле

"> В Донбасс приедут малазийские эксперты

В Донбасс приедут малазийские эксперты

Загрузка...
“Укрзалізниця” планує запуск другого потягу до Польщі
28763-1_large«Укрзалізниця» задумалася про запуск другого поїзду до Польщі, – повідомляє Центр транспортних стратегій. Найімовірніший варіант – це Хелм, до якого веде колія
В Москві з прийомної сім’ї забрали 10 інфікованих ВІЛ дітей
1415350075_1366120185_photo1З прийомної сім’ї в Москві органи опіки вилучили 10 дітей з ВІЛ-інфекцією, – про це сьогодні повідомила замісник голови департаменту праці та

Последние новости

12:42

Украинцы попросили президента вернуть телеканал «Дождь»

12:28

США продлили санкции против РФ до марта 2018 года

12:28

«Барселона» выгнала директора клуба за высказывания о Месси

12:04

Интернет взбудоражил снимок Путина с террористом «Вагнером»

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам »

Донбасс

Наблюдатели рассказали, где на КПВВ спокойная обстановка

Наблюдатели рассказали, где на КПВВ спокойная обстановка »

Запорожье

В Запорожье АТОшник собирался подорвать себя в людном месте

В Запорожье АТОшник собирался подорвать себя в людном месте »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.