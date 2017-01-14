У голландских журналистов нашли кость пассажира MH1

У независимого журналиста Мишеля Спеккерса изъяли документы и среди них был обнаружен фрагмент кости пассажира, погибшего в результате крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе, говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов на своем сайте.

«Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно», − подчеркнул журналист.

Останки принадлежат пассажиру самолета, чья личность была установлена сразу после катастрофы в 2014 году. Родственники погибшего проинформированы о находке.

Остальные конфискованные вещи не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе.

Как сообщали «Комментарии», президент Украины Петр Порошенко просит парламент продлить договор сотрудничества Украины и Нидерландов для дальнейшего расследования специалистами обстоятельства катастрофы авиалайнера Boeing МН17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Расследования авиакатастрофы Boeing, которая произошла в июле 2014 года в районе Тореза Донецкой области продлено до 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Россия призвала международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году учитывать в своем отчете данные, предоставленные российскими военными. Также сообщалось, что в Кремле возмущены расследованием падения Boeing на Донбассе: мнение РФ не учли.

28 сентября в Гааге будут объявлены результаты следствия по авиакатастрофе Boeing на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 году Boeing-777 «Малазийских авиалиний», который выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение в районе Тореза Донецкой области.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Это были: 154 граждан Нидерландов, 43 – Малайзии (в том числе 15 членов экипажа и 2 младенца), 27 – Австралии, 12 – Индонезии (среди которых — 1 младенец), 9 – Великобритании, 4- Германии, 4 – Бельгии, 3 – Филиппин и 1 – Канады.

Стоит отметить, экспертно-журналистская группа Bellingcat провела расследование и заявила, что Boeing в небе над Донбассом был сбит «Бук», привезенным из Курска (Россия).