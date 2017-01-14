В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель (видео)

Во время авиашоу на праздновании национального Дня детей в Таиланде разбился истребитель JAS 39 Gripen ВВС, пилот погиб.
Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (04:27 по-киевски) в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел.
Местный аэропорт временно закрывали для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлялись в другую воздушную гавань.
В данный момент создана комиссия для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.
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Источник: «, Bangkok Post
Теги: Таиланд, авиашоу, истребитель, дети
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