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В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель (видео)

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Командование ВВС создало комиссию для расследования происшествия.

Во время авиашоу на праздновании национального Дня детей в Таиланде разбился истребитель JAS 39 Gripen ВВС, пилот погиб.

Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (04:27 по-киевски) в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел. 

Местный аэропорт временно закрывали для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлялись в другую воздушную гавань. 

В данный момент создана комиссия для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

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Источник: «, Bangkok Post

Теги: Таиланд, авиашоу, истребитель, дети

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