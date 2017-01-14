США продлили санкции против РФ до марта 2018 года

Президент США Барак Обама продлил санкции в отношении России до 6 марта 2018 года, санкции распространяются на российские компании в Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины, говорится в тексте документа, который размещен на сайте Белого дома.

«Я решил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, введенное указом ч. 13660 в отношении Украины», - говорится в письме Обамы к главам обоих палат Конгресса.

Отмечается, что продление санкций было связано с тем, что действия некоторых чиновников подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов.

Санкции распространяются против 141 физического и 110 юридических лиц, также секторальные санкции против 258 юридических лиц, определенных Министерством финансов США. Санкции направлены против компаний в российской финансовой отрасли, энергетике и оборонном секторе. Также, против учреждений, которые осуществляют хозяйственную деятельность в оккупированном Крыму и против физических лиц ответственных за попытки РФ подорвать стабильность и территориальную целостность Украины, - говорит посольство Украины в США на странице в Facebook.

В соответствии с американским законодательством, срок действия таких санкционных режимов автоматически прекращается через год, если президент США не объявит об их продолжении в течении 90 дней до окончания однолетнего периода.