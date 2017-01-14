Россию обвинили в подрыве отношений между Европой и США

Спецслужбы Германии обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США, говорится в доклад для немецкого правительства.
«Москва намеренно пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты. Россия также стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США, отмечают немцы.
В настоящее время правительство Германии решает, каким образом нужно ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность.
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Источник: «, Spiegel
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