Европу накрыла мощная снежная буря, есть пострадавшие

Европу накрыла мощная зимняя буря «Эгон», которая обесточила 330 тысяч домов во Франции. В Великобритании эвакуированы жители приморских районов.
«Британия объявила больше десяти предупреждений о наводнениях, это означает возникновение угрозы для жизни. Для помощи были привлечены военные, которые помогают гражданам с эвакуацией.
Сообщается, что из-за стихии в Ницце, дерево упало на женщину, вследствие чего она умерла. Кроме того, одна женщина была найдена мертвой возле своего дома в Албании.
Из-за бури в Бельгии и Германии аэропорт Франкфурта вынужден был отменить 120 рейсов.
Также были отменены два поезда между Лондоном и Парижем.
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Источник: , AFP
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