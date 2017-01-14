Европу накрыла мощная снежная буря, есть пострадавшие

Европу накрыла мощная зимняя буря «Эгон», которая обесточила 330 тысяч домов во Франции. В Великобритании эвакуированы жители приморских районов.

«Британия объявила больше десяти предупреждений о наводнениях, это означает возникновение угрозы для жизни. Для помощи были привлечены военные, которые помогают гражданам с эвакуацией.

Сообщается, что из-за стихии в Ницце, дерево упало на женщину, вследствие чего она умерла. Кроме того, одна женщина была найдена мертвой возле своего дома в Албании.

Из-за бури в Бельгии и Германии аэропорт Франкфурта вынужден был отменить 120 рейсов.

Также были отменены два поезда между Лондоном и Парижем.