Литва решила отгородиться от России стеной

Впервые власти Литвы выделят 3,6 миллионов евро на строительство стены на границе с Россией, для того чтобы ограничить ввоз контрабанды в страну, заявил Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.

До этого государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

В этом году государственный бюджет страны заложили расходы на строительство стены на границе с Калининградской областью.

По словам Эймутиса Мисюнаса, заложенных в прибалтийский бюджет средств хватит на строительство ограничительного забора в который вмонтируют модернизированную систему наблюдения за границей, средства на нее планируют найти в 2018 году.с