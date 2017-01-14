Литва решила отгородиться от России стеной

Впервые власти Литвы выделят 3,6 миллионов евро на строительство стены на границе с Россией, для того чтобы ограничить ввоз контрабанды в страну, заявил Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.
До этого государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.
В этом году государственный бюджет страны заложили расходы на строительство стены на границе с Калининградской областью.
По словам Эймутиса Мисюнаса, заложенных в прибалтийский бюджет средств хватит на строительство ограничительного забора в который вмонтируют модернизированную систему наблюдения за границей, средства на нее планируют найти в 2018 году.с
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Источник: «Газета.Ru»,
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