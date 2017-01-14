Израиль опасается, что Трамп разболтает секреты Путину

Власти Израиля опасаются утечки засекреченной информации в Москву, а оттуда в Тегеран

Разведка Израиля посоветовала американским коллегам временно не передавать тайную информацию в Вашингтон. Сообщается, что за последние 15 лет у американской разведки собралось много абсолютно секретной информации от Израиля, которая может быть скомпрометирована после инаугурации Дональда Трампа.

Отмечается, что избранный президент хорошо относится к России и президенту Путину, который ладит с иранскими властями.

Также стало известно о том, что у Путина есть «рычаг давления» на Трампа, и что американцы предупредили своих израильских коллег о том, что следует «быть осторожными».