В Карелии (Россия) на федеральной трассе в Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса
Авария произошла на 236 километре федеральной автодороги «А-121» «Сортавала». Автобус с 34 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще двое человек были госпитализированы.
Компания-перевозчик уже направила к месту ДТП резервный автобус. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Источник: «РИА Новости»,
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В Карелии опрокинулся туристический автобус, есть жертвы (фото/видео)
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