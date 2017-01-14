Редкого морского дракона впервые заняли на видео

Ученые впервые сняли на видео нового представителя семейства игловых рыб – рубинового морского дракона

Разновидность нового морского дракона впервые была открыта учеными 2 года назад, однако тогда исследователи пришли к выводу о ее существовании по экспонату из австралийского музея. Ученые расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. И вскоре было получено фактическое подтверждение их существования.

Напомним, морские драконы являются «родственниками» морских коньков. Сейчас науке известно три вида – обыкновенный, лиственный и рубиновый. В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.

Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров, а ярко-красная окраска помогает им маскироваться в толще воды.