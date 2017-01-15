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В аэропорту Неаполя открылся капсульный отель

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Номер можно забронировать задолго до прибытия в аэропорт через веб-сайт или приложение для смартфона Benbo

Цена пользования капсулой за ночь составляет 25 евро

В аэропорту Неаполя Каподикино открылся первый в Италии капсульный отель. Сорок две спальни-капсулы размером 4 на 4 метра оборудованы диваном, журнальным столиком, шкафом для обуви, кондиционер и смарт-ТВ. Гостиница заработала в переоборудованном здании Палаццо Пегасо, расположенном неподалеку от зоны прилета, ее открытие профинансировало общество, управляющее аэропортом, и группа неаполитанских предпринимателей. Отдых в капсуле обойдется в 8 евро за первый час, и 7 евро, начиная со второго часа дневного пребывания; цена пользования капсулой за ночь составляет 25 евро.

Новая формула может быть экспортирована в другие итальянские аэропорты, которые уже проявили интерес к формату. Клиент может забронировать номер задолго до прибытия в аэропорт через веб-сайт или приложение для смартфона Benbo.

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Теги: Неаполь, аэропорт, отель, капсула, отдых

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