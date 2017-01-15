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Мир

Великобритания избрала жесткий сценарий Brexit

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Формула Brexit means Brexit (Brexit означает Brexit) свидетельствует о категоричности разрыва с Лондона с Брюсселем

Британский премьер 17 января обнародует детали выхода страны из Евросоюза

По данным СМИ, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку ЕС, выход из Таможенного союза с Брюсселем и из-под юрисдикции Европейского суда.

Британский премьер Тереза Мэй уже во вторник, 17 января, обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Ее выступление пройдет в правительственном особняке для особых приемов – Ланкастер Хаус – в центре Лондона, сообщил в воскресенье, 15 января, на своем сайте телеканал Sky News.

По информации телеканала, глава кабинета министров, как ожидается, объявит о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Подобная стратегия будет, в частности, предусматривать уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза (ТС) с ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге, отмечает телеканал. Прекращение действия договора о ТС позволит британскому правительству приступить к переговорам о возможном заключении двусторонних соглашений о свободной торговле с такими странами, как США и Австралия.

По данным издания The Sun, Тереза Мэй продемонстрирует приверженность заявленной ранее формуле Brexit means Brexit (Brexit означает Brexit), свидетельствующей о категоричности разрыва с Лондона с Брюсселем. Первые практические шаги для реализации преобразований на трех указанных направлениях могут быть сделаны уже в течение 75 дней с момента объявления о них, уточняет The Sun.

В августе 2016 года Тереза Мэй пообещала, что превратит выход страны из состава ЕС в успех, подчеркнув при этом: «Великобритания не вернется в ЕС через черный ход».

Представитель британского правительства, однако, отвечая на просьбу немецкого агентства dpa прокомментировать публикации, назвал их «спекуляцией».

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Теги: Великобритания, Brexit, Евросоюз, Лондон, Брюссель

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