КНДР решила покорить космос

Пхеньян анонсировал запуск спутников в мирных целях

КНДР будет «по-прежнему осуществлять программу исследования космического пространства, несмотря на противодействие враждебных сил». Об этом пишет центральная газета страны «Нодон синмун», сообщает ТАСС.

Как отмечается в статье, опубликованной изданием, «Соединенные Штаты предпринимали попытки использовать ООН, чтобы лишить КНДР возможности запускать спутники». При этом Вашингтон ссылался на то, что Пхеньян «якобы использует такие запуски для испытания баллистических ракет дальнего действия».

Однако, подчеркивает «Нодон синмун», «США не удастся заставить Пхеньян отказаться от законного права на производство и запуски искусственных спутников земли».

«КНДР будет по-прежнему покорять околоземное пространство и превратится в мировую космическую державу», – отмечает издание.

Совет Безопасности ООН 2 марта 2016 года принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР после проведения там 6 января ядерного испытания и запуска 7 февраля ракеты-носителя с искусственным спутником Земли. Документ предусматривал запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива. МИД КНДР отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест «был осуществлен в целях самообороны» в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника – «в интересах исследования космоса в мирных целях».