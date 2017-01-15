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Российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

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Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные

На роскошное торжество наследницы Валерия Когана в Великобританию прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса

Российский миллиардер, совладелец аэропорта Домодедово Валерий Коган заказал на свадьбу внучки Ирины российских и мировых звезд, среди которых были исполнители сэр Элтон Джон и Мэрайя Кэри, а также актер Антонио Бандерас.

Об этом сообщает издание Life.ru.

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник – еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссер Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London – по всем еврейским канонам – после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.

В 2015 году Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние оценивалось в 2,5 млрд. долларов.

Фото: L!FE

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Теги: олигарх, Элтон Джон, Великобритания, Коган, свадьба

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