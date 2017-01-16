Среди погибших при крушении самолета в Бишкеке - шестеро детей

Число погибших в авиакатастрофе увеличилось до 37 человек, по предварительным данным, крушение могло произойти из-за тумана

При крушении в Кыргызстане грузового самолета Boeing 747-400F авиакомпании Turkish Airlines погибли не менее 37 человек (ранее сообшалось о 32-х). По предварительным данным, в числе погибших – шестеро детей.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня рано утром в окрестностях дачного поселка неподалеку от аэропорта «Манас» в Бишкеке. Самолет выполнял рейс Гонконг-Стамбул.

Причиной крушения могла быть плохая видимость из-за сильного тумана.

По данным МЧС, упавший самолет разрушил 15 домов в дачном поселке.

На место падения самолета в Чуйской области прибыл премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Президент Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать факт крушения самолета и оказать материальную помощь семьям погибших и раненых.

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