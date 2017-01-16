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Мир

Среди погибших при крушении самолета в Бишкеке - шестеро детей

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Самолет упал в окрестностях дачного поселка и разрушил 15 домов

Число погибших в авиакатастрофе увеличилось до 37 человек, по предварительным данным, крушение могло произойти из-за тумана

При крушении в Кыргызстане грузового самолета Boeing 747-400F авиакомпании Turkish Airlines погибли не менее 37 человек (ранее сообшалось о 32-х).  По предварительным данным, в  числе погибших – шестеро детей.  

Напомним,  авиакатастрофа произошла сегодня рано утром  в окрестностях дачного поселка неподалеку от аэропорта «Манас» в Бишкеке.  Самолет выполнял  рейс  Гонконг-Стамбул.  

Причиной крушения могла быть плохая видимость из-за сильного тумана.

По данным МЧС, упавший самолет разрушил 15 домов в дачном поселке.

На место падения самолета в Чуйской области прибыл премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.  Президент Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать факт крушения самолета и оказать материальную помощь семьям погибших и раненых.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в Нью-Йорке убили 70 тысяч птиц для безопасных полетов.

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Теги: крушение, самолет, Бишкек, жертвы

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