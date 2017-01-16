В Нигерии взрывы в университете Нигерии убили пять человек

Очевидцы говорят, что один из взрывов осуществила девочка-смертница

На территории университета города Майдугури на северо-востоке Нигерии прогремели два взрыва. Погибли как минимум пять человек, пишет РИА «Новости». Известно, что первый взрыв произошел в мечети, в которой в тот момент находились преподаватели университета. Второй взрыв прогремел у ворот на территории университета.

Полиция Майдугури подтвердждает случившееся. По данным правоохранителей, в числе погибших профессор университета.Также сообщается о 15 раненых. Очевидцы говорят, что один из взрывов осуществила девочка-смертница.

В Нигерии преимущественно действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам», её боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

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