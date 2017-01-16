Ученые увидели будущее

Австралийские ученые впервые смогли предсказать поведение квантовой системы и помочь ей избежать разрушения. Их открытие открывает новые возможности по разработке квантовых компьютеров.

Ученым удалось сделать большой шаг разработав методику, которая позволяет предсказывать поведение отдельных квантовых объектов в будущем и избегать декогеренции.

Для решения этой задачи ученые воспользовались статистическими алгоритмами, которые сегодня применяются для анализа гигантских массивов данных в системах искусственного интеллекта. Эти алгоритмы необходимы для того, чтобы вслепую предсказывать случайные процессы, происходящие в квантовой системе, и воздействовать на нее в тот момент, когда когерентность начинает разрушаться.

Ученые продемонстрировали работу своего алгоритма, используя набор из атомов иттербия, редкоземельного метала, часто применяемого для создания кубитов - простейших компонентов квантового компьютера. Охладив их почти до абсолютного нуля, ученые связали часть кубитов друг с другом и попытались продлить им жизнь, используя вероятностные предсказания их программы.

Эти опыты завершились успешно, что открывает дорогу для внедрения подобных алгоритмов в проекты по созданию квантовых компьютеров и систем связи. Как надеется ученый, открытие его группы ускорит создание квантовых вычислительных систем, первые прототипы которых, как считают эксперты журнала Nature, могут появиться уже в этом году.