На Сицилии через 524 года после изгнания иудеев построят синагогу

Евреи были изгнаны с острова в 1493 году, а их синагогу разрушили. Теперь возле ее руин планируют возвести новую
В Палермо на Сицилии местной еврейской общине вернут участок земли с руинами древней синагоги. Это происходит спустя 524 года после изгнания иудеев с острова, сообщает РИА «Новости».
Известно, что евреев изгнали из Сицилии еще в 1493 году по приказу королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда Арагонского. Синагогу уничтожили, а землю, на которой она стояла, передали Римско-католической церкви.
Теперь еврейская община намерена возвести новую синагогу возле возле руин старой.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Умани неонацисты залили кровью синагогу на могиле Рабби Нахмана .
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:35
|
17:29
|
17:23
|
17:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0