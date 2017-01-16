На Сицилии через 524 года после изгнания иудеев построят синагогу

Евреи были изгнаны с острова в 1493 году, а их синагогу разрушили. Теперь возле ее руин планируют возвести новую

В Палермо на Сицилии местной еврейской общине вернут участок земли с руинами древней синагоги. Это происходит спустя 524 года после изгнания иудеев с острова, сообщает РИА «Новости».

Известно, что евреев изгнали из Сицилии еще в 1493 году по приказу королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда Арагонского. Синагогу уничтожили, а землю, на которой она стояла, передали Римско-католической церкви.

Теперь еврейская община намерена возвести новую синагогу возле возле руин старой.

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