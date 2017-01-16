Опознаны 18 жертв крушения самолета в Бишкеке

Основная масса погибших при падении самолета - жильцы домов дачного поселка, на который рухнул грузовой Boeing

В Бишкеке опознаны уже 18 жертв крушения грузового самолета Boeing. Об этом сообщил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев во время брифинга на месте катастрофы.

По данным МЧС Кыргызстана, всего при падении самолета на дачный поселок погибли 37 человек, среди которых 13 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Все остальные погибшие – жильцы домов, которые были разрушены при падении грузового Boeing.

Всего разрушено 32 жилых дома.

Ранее «Комментарии" писали о том, что потерпевший в Бишкеке крушение Boeing пропал с радаров при заходе на посадку.