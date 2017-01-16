Украинские танки поедут в Таиланд

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот»

На следующей неделе Украина передаст Таиланду очередную партию танков «Оплот». Од этом сообщает пресс-служба «Укрспецэкспорта».

«Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с Королевством Таиланд. Работа тайской делегации с приема новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», — говорится в сообщении «Укрспецэкспорта».

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По согласию сторон сроки поставки перенесены на осень 2017 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине запатентовали новый танк.