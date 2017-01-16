В Мексике стреляли на музыкальном фесте, есть жертвы

Полиция разыскивает стрелка, убившего пятерых человек

Пять человек погибли и 19 получили травмы в результате стрельбы, открытой на фестивале электронной музыки в Мексике.

По предварительный данным, неизвестный открыл огонь в ночном клубе Blue Parrot на мексиканском курорте Плая-дель-Кармен. По предварительным данным, первыми погибшими стали четверо охранников фестиваля, которые пытались усмирить стрелка. Также есть информация, что среди погибших есть иностранцы. Полиция устанавливает личность стрелка и ведет его розыск.

Этот регион Мексики популярен у американских и европейских туристов. Сам фестиваль электронной музыки проводится на курорте Плая-дель-Кармен ежегодно и собирает более 300 музыкантов и артистов.