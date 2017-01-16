В оккупированном Крыму помолятся «о развитии курортов»

Крестный ход пройдет в Ялте, Алупке и в Гурзуфе

На Крещение, 19 января, во всех храмах оккупированного Крыма пройдут молебны о сохранении и развитии курортов и благополучном проведении курортного сезона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В Ялте с 13:30 до 14:00 пройдет Крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомученников и исповедников российских, где по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. После этого запланировано традиционное купание в море», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Крестный ход также пройдет в Алупке и в Гурзуфе.

Ранее так называемый министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий рассказал, что «шансов создать на полуострове горнолыжный курорт нет».