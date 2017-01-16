Ватиканский McDonalds ударился в благотворительность

Желая заслужить лояльность церкви, ресторан начал подкармливать бездомных

Пытаясь наладить отношения с верующими, кардиналами и местными органами власти Ватикана, новый McDonalds, открывшийся недалеко от базилики Святого Петра, начал бесплатную раздачу гамбургеров бездомным, сообщает FoxNews.

Как ранее сообщали «Комментарии», 30 декабря в нескольких метрах от площади Святого Петра открылся McDonalds. Заведение занимает нижний этаж дома, в котором проживает несколько кардиналов католической церкви. За аренду помещения McDonald´s будет платить Ватикану более $30 тысяч ежемесячно.

Открытие заведения в принадлежащем Ватикану здании вызвало широкое недовольство римлян и отдельных представителей католического духовенства. Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччино счел решение церкви «извращением». По его словам, никакая цена, сколь высокой она бы ни была, не может оправдать «постыдную» продажу «вредной пищи» в таком месте. Римляне уже успели окрестить заведение МакВатиканом.

«Каждый понедельник, начиная с 16 января, McDonald´s будет снабжать двойными чизбургерами, яблоками и бутылками с водой местных добровольцев из Medicina Solidale (для последующей передачи продуктов нуждающимся). Каждую неделю компания рассчитывает выдавать бездомным более 1000 блюд», – говорится в сообщении.

Фото: Independent Photo Agency