Каталонцев будут агитировать за независимость

Ранее Конституционный суд запретил Каталонии отделяться от Испании
В Испании за восемь месяцев до спорного и все еще теоретического референдума о независимости Каталонии его сторонники запустили новую кампанию. Об этом сообщает AFP.
Как известно, лидеры Каталонии пообещали провести референдум о независимости до сентября 2017 года с согласием или без согласия центрального правительства.
Сообщается, что в воскресенье, 15 января, сторонники независимости начали новую кампанию. Ее цель заключается в том, чтобы убедить людей, что каталонцы станут богаче, будут иметь лучшие социальные услуги, улучшение инфраструктуры и меньше коррупции, если отделятся от Испании.
«Мы убеждены, что мы получим большинство голосов благодаря информации и размышлениям, а не из-за чувств», – сказал президент Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес.
Напомним, ранее Конституционный суд запретил Каталонии отделяться от Испании.
Ранее сообщалось, что правительство Каталонии включило в бюджет на будущий год статьи расходов на организацию референдума о независимости в сентябре 2017 года.
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Теги: Каталония, Испания, референдум, независимость, суд
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