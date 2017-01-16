Каталонцев будут агитировать за независимость

Ранее Конституционный суд запретил Каталонии отделяться от Испании

В Испании за восемь месяцев до спорного и все еще теоретического референдума о независимости Каталонии его сторонники запустили новую кампанию. Об этом сообщает AFP.

Как известно, лидеры Каталонии пообещали провести референдум о независимости до сентября 2017 года с согласием или без согласия центрального правительства.

Сообщается, что в воскресенье, 15 января, сторонники независимости начали новую кампанию. Ее цель заключается в том, чтобы убедить людей, что каталонцы станут богаче, будут иметь лучшие социальные услуги, улучшение инфраструктуры и меньше коррупции, если отделятся от Испании.

«Мы убеждены, что мы получим большинство голосов благодаря информации и размышлениям, а не из-за чувств», – сказал президент Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес.

Напомним, ранее Конституционный суд запретил Каталонии отделяться от Испании.

Ранее сообщалось, что правительство Каталонии включило в бюджет на будущий год статьи расходов на организацию референдума о независимости в сентябре 2017 года.