Трамп не унывает, несмотря на сомнительный рейтинг

Подготовка к инаугурации проходит в обстановке скандалов и протестных настроений

Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup. Опрос проводился 4–8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

По данным исследования, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту с одобрением. Аналогичный опрос, проведенный за несколько дней до вступления в должность ныне уходящего президента США Барака Обамы, показал, что к нему испытывали пиетет 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего перед инаугурацией находился на уровне 62%, Билла Клинтона – 66%.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Подготовка к церемонии проходит в обстановке скандалов и протестных настроений. Только по официальным данным, 20 января в Вашингтоне более 30 различных организаций получили разрешение на проведение массовых мероприятий – в защиту Трампа и против него.

Между тем 70-летний виновник торжества не теряет оптимизма. «День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось. 20 января, Вашингтон. Веселитесь!» – написал он в Twitter.

Фото: Reuters