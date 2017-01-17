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В Египте боевики убили восьмерых полицейских

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Боевики напали на пост полиции в провинции Вади эль-Гедид

На пост силовиков напали радикалы, к месту ЧП стянули дополнительные силы военных

В провинции Вади эль-Гедид на юго-западе Египта боевики предприняли атаку на КПП полиции. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, погибли восемь правоохранителей. Известно, что на пост силовиков напали радикалы.  К месту происшествия были стянуты дополнительные силы военных.

Ранее «Комментарии" сообщали о том, что  в Каире при взрыве погибли полицейские.

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Теги: Египет, теракт, атака, полиция

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