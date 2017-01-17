В Египте боевики убили восьмерых полицейских

На пост силовиков напали радикалы, к месту ЧП стянули дополнительные силы военных

В провинции Вади эль-Гедид на юго-западе Египта боевики предприняли атаку на КПП полиции. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, погибли восемь правоохранителей. Известно, что на пост силовиков напали радикалы. К месту происшествия были стянуты дополнительные силы военных.

Ранее «Комментарии" сообщали о том, что в Каире при взрыве погибли полицейские.