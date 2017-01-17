"> Ушел из жизни последний побывавший на Луне человек

Юджин Сернан побывал в космосе трижды, последний раз - в 1972 году

На 83-м году жизни скончался американский астронавт Юджин Сернан – последний из побывавших на поверхности Луны людей. Об сообщает официальный аккаунт Twitter НАСА.

Известно, что этот астронавт побывал в космосе трижды. В 1966 году он был вторым пилотом корабля «Джемини-9», в 1969-м пилотировал «Аполлон-10», а через четыре года командовал миссией «Аполлона-17», в ходе которой астронавты провели на Луне почти 75 часов и совершили три выхода из корабля. На поверхности Луны Сернан тогда написал инициалы своей дочери — TDC.

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