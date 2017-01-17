СМИ сообщили о задержании стамбульского стрелка

Атаковавший турецкий ночной клуб в новогоднюю ночь террорист задержан в понедельник вечером
В понедельник вечером в Стамбуле задержан террорист, устроивший стрельбу в турецком ночном клубе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал NTV, не называя источник своей информации. По данным телеканала, операцию по задержанию стрелка проводили службы безопасности Турции, а задержанным является выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Позже его фотографию, сделанную после задержания, распространила в СМИ турецкая полиция. Сообщается, что подозреваемого задержали в Эсеньюрте, а ренее он с женой и двумя детьми снимал квартиру в турецком городе Конья.
Напомним, атака на ночной клуб произошла в ночь на 1 января в центре Стамбула. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В результате стрельбы погибли 39 человек и 69 получили ранения.
Ранее «Комментарии» писали о том, что убийца 77 человек Брейвик пожаловался в суд на бесчеловечность.
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Теги: Турция, ночной клуб, стрелок, Новый год
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