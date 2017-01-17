Семьям погибших при падении самолета под Бишкеком выделят по тысяче долларов

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе

70 тысяч сомов (около 1 тысячи долларов) правительство Кыргызстана выделит семьям семьям погибших и пострадавших при крушении турецкого грузового Boeing 747, который рухнул на поселок в районе международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиационной катастрофы Boeing 747, ликвидации последствий, проведения изучения причин катастрофы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что для оказания поддержки правительством страны будет выделена материальная помощь каждой семье пострадавшего и родным погибших в размере 70 тысяч сомов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в катастрофе погибли 37 человек, 17 из них дети. Большинство погибших – жители поселка, на который упал самолет.

Ранее «Комментарии» писали о том, что грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» утром в понедельник.