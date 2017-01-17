Появилось видео задержания стамбульского стрелка

Выходца из Узбекистана 33-летнего Абдулгадира Машарипова задержали в ночь на 17 января

В интернете появилось видео ночного задержания выходца из Узбекистана 33-летнего Абдулгадира Машарипова, которого подозревают в расстреле посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь. Напомним, в результате стрельбы погибли 39 человек и 69 людей получили ранения. Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что задержанный в ночь на 17 января террорист признал свою вину. Также он подозревается в связи с террористическими организациями.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стали известны подробности задержания стамбульского стрелка.