В России на заводе по производству взрывчатки прогремел взрыв

В Бийске (Алтайский край, Россия) на территории завода по производству взрывчатки произошел взрыв.

Сообщается, что рабочие проводили расчистку территории на олеумном заводе. Шла подготовка к строительству нового здания.

В ходе расчистки территории рабочие разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу. Они стали выбивать ее молотком, при ударе она взорвалась, в результате чего пострадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии.

Сооружений на территории, где произошел взрыв, нет, завод находится в ведомстве Минобороны РФ, в связи с чем никакой информацией относительно произошедшего они не располагают.