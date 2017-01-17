В России на заводе по производству взрывчатки прогремел взрыв

В Бийске (Алтайский край, Россия) на территории завода по производству взрывчатки произошел взрыв.
Сообщается, что рабочие проводили расчистку территории на олеумном заводе. Шла подготовка к строительству нового здания.
В ходе расчистки территории рабочие разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу. Они стали выбивать ее молотком, при ударе она взорвалась, в результате чего пострадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии.
Сооружений на территории, где произошел взрыв, нет, завод находится в ведомстве Минобороны РФ, в связи с чем никакой информацией относительно произошедшего они не располагают.
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Источник: «РИА Новости»,
Теги: взрыв, завод, Россия, взрывчатка
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