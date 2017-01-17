Главу Европарламента не выбрали с первого раза

В 13:00 по киевскому времени начался второй раунд голосования
В первом туре выборов в Европейском парламенте не удалось избрать председателя. Как сообщает издание «Страна», по результатам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни – он набрал 274 голоса. Второй результат – у лидера группы Альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла (183 голоса).
В 13:00 по киевскому времени начался второй раунд выборов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина перестала быть приоритетом №1 в Европарламенте.
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Теги: Европарламент, выборы, председатель
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