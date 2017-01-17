Главу Европарламента не выбрали с первого раза

В 13:00 по киевскому времени начался второй раунд голосования

В первом туре выборов в Европейском парламенте не удалось избрать председателя. Как сообщает издание «Страна», по результатам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни – он набрал 274 голоса. Второй результат – у лидера группы Альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла (183 голоса).

В 13:00 по киевскому времени начался второй раунд выборов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина перестала быть приоритетом №1 в Европарламенте.