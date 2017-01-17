В РФ на митингах дипломаты США переодевались в женщин

В России американские дипломаты участвовали в несанкционированных акциях протеста, периодически переодеваясь в женщин, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и переодетыми.

Он рассказал о случае, когда американский дипломат, одетый женщиной, заходил в здание, в туалет, и там переодевался в обычный костюм.

Также он отметил, что сотрудники посольства США часто ездят по России на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Их видели в Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Новороссийске, Чечне.

«Вдоль границы с Донбассом исколесили буквально все - вдоль и поперек», - сказал он.