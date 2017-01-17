Россия не будет переписывать Минские соглашения

Российские власти не видят оснований для изменения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
«Что касается минских договоренностей, у меня нет каких-либо намерений их переписывать», - сказал он.
По его словам, минские договоренности закреплены резолюцией СБ ООН.
Он подчеркнул, что не слышал, чтобы Франция и Германия как страны-участницы нормандского формата, чтобы Донецк и Луганск как члены контактной группы предлагали эти договоренности поменять.
«Наоборот, все мировое сообщество беспрестанно повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует», - добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что альтернативой Минским договоренностями может стать дестабилизация Россией Украина и «замораживание» конфликта на Донбассе.
Напомним, Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта были подписаны еще с 11 на 12 февраля 2015 года в «нормандском» формате четырехсторонних переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Однако, несмотря на давнюю договоренность, мир между странами так и не восторжествовал.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «ТАСС»,
Теги: война, Донбасс, Минские соглашения, переговоры, Россия
Последние новости
|
15:08
Стали известны полуфиналисты отбора на Евровидение от Украины
|
15:05
|
14:57
|
14:42
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0