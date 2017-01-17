Трамп перепутал свою дочь с посторонней женщиной (фото)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ошибочно вместо своей дочери Иванки отметил в микроблоге ее тезку из английского города Брайтон
Дональд Трамп в Twitter процитировал пост другого пользователя, который хвалил его дочь, однако вместо аккаунта Иванки @IvankaTrump он упомянул @Ivanka, который принадлежащий Иванке Майич.
Владелица акаунта рассказал о том, что рано утром ее мужа разбудили журналисты и начали расспрашивать о публикации.
Женщина открыла свой телефон и увидела в нем массу сообщений.
«Это так необычно для меня — общаться с ITV и «Би-би-си» по 45 минут в день», - сказала она.
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Источник: «Би-Би-Си»,
Теги: , Дональд Трамп, Иванка Трамп, курьез, США
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