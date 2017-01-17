Трамп перепутал свою дочь с посторонней женщиной (фото)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ошибочно вместо своей дочери Иванки отметил в микроблоге ее тезку из английского города Брайтон

Дональд Трамп в Twitter процитировал пост другого пользователя, который хвалил его дочь, однако вместо аккаунта Иванки @IvankaTrump он упомянул @Ivanka, который принадлежащий Иванке Майич.

Владелица акаунта рассказал о том, что рано утром ее мужа разбудили журналисты и начали расспрашивать о публикации.

Женщина открыла свой телефон и увидела в нем массу сообщений.

«Это так необычно для меня — общаться с ITV и «Би-би-си» по 45 минут в день», - сказала она.