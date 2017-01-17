Мэру польского Перемышля запретили на 5 лет въезд в Украину

В интересах обеспечения безопасности Украины, СБУ запретила на пять лет въезд в страну мэру польского города Перемышль Роберту Хоме.
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, запрет был издан летом прошлого года.
Роберта Хому не пустили сегодня на границе, когда он ехал в Украину по приглашению украинской стороны.
«Разъяснения на границе продолжались полчаса. Затем я получил официальный документ на украинском языке, изданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснения очень немногословны, пограничник ссылается на какие-то скупые рекомендации, выданные «центром», – сказал он.
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Источник: «ТСН»,
Теги: въезд в страну, мэр, национальная безопасность, польша, СБУ
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