Лидера французских националистов высмеяли в карикатуре
Известный художник-карикатурист Сергей Елкин нарисовал картинку-карикатуру на заявление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что в случае победы она признает аннексированный Крым частью Российской Федерации, сообщаю Українські Новини.
Карикатура Елкина была опубликована на странице издания DW в соцсети Facebook.
Свой рисунок Елкин назвал «Крымская серенада Марин Ле Пен».
Ле Пен поет серенады Путину. Фото: Facebook/DW
На карикатуре изображен президент России Владимир Путин на балконе Кремля (в образе Джульетты) и лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (в образе романтичного Ромео), которая исполняет для президента РФ серенаду о признании аннексированного Крыма российским.
Напомним, ранее лидер французских националистов Ле Пен назвала законной аннексию Крыма Россией.
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
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Теги: карикатура, Крым, Ле Пен, Путин, Россия
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