Лидера французских националистов высмеяли в карикатуре

Известный художник-карикатурист Сергей Елкин нарисовал картинку-карикатуру на заявление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что в случае победы она признает аннексированный Крым частью Российской Федерации, сообщаю Українські Новини.

Карикатура Елкина была опубликована на странице издания DW в соцсети Facebook.

Свой рисунок Елкин назвал «Крымская серенада Марин Ле Пен».

Ле Пен поет серенады Путину. Фото: Facebook/DW

На карикатуре изображен президент России Владимир Путин на балконе Кремля (в образе Джульетты) и лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (в образе романтичного Ромео), которая исполняет для президента РФ серенаду о признании аннексированного Крыма российским.

Напомним, ранее лидер французских националистов Ле Пен назвала законной аннексию Крыма Россией.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images