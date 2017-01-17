Femen покусились на Трампа

В Мадриде активистка устроила акцию на презентации восковой фигуры избранного президента США

Активистка движения Femen устроила акцию протеста во время презентации в музее восковых фигур в Мадриде нового экспоната – фигуры избранного президента США Дональда Трампа. Информация об этом появилась на странице испанского отделения Femen в социальной сети Twitter, сообщает РИА Новости.

Полуобнаженная женщина подошла к фигуре, схватила воскового Трампа между ног и начала выкрикивать «Схватите патриархат за …» на испанском и английском. Те же слова были написаны на ее спине.

Это переделанная цитата самого Трампа: в 2005 году в интервью он хвастался, что может хватать женщин за интимные места, поскольку он «звезда». Эта часть интервью, обнародованная во время предвыборной кампании, вызвала возмущение большой части американцев.

Как писали «Комментарии», 8 ноября 2016 года на избирательный участок в Нью-Йорке, где ожидали кандидата от Республиканской партии, ворвались две полуобнаженные женщины из феминистской организации Femen, выкрикивая «Прочь из нашего голосования, Трамп!». На спинах у них было написана все та же переделанная цитата миллиардера.

Фото: © AFP 2017/ Gerard Julien