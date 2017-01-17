Додон сделал заявления по итогам визита в Москву

Кишинев не будет признавать аннексию Крыма и Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник обсудил вопросы торговли, мигрантов и Приднестровье.

Додон высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС. Он отметил, что в ближайшие недели начнутся консультации, чтобы в ближайшие месяцы подписать такой меморандум. Также он не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано, отметив, что «это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало».

Также президент Молдовы не собирается признавать законной аннексию Крыма Россией.

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», – сказал Додон.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил Додон.

«Что касается миротворцев, в последние годы власти Молдовы требовали вывода миротворцев, изменения статуса. Ну и что? Ничего не изменилось. Нужно понимать, что миротворцы на Днестре появились не случайно, а в результате конфликта. И они были и остаются гарантом определенной стабильности… Они там для того, чтобы обеспечить доверие между берегами Днестра», – сказал Додон.

По его словам, все нюансы, связанные с вопросом присутствия миротворцев, нужно обсуждать в рамках переговорного процесса.