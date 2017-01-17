УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Додон сделал заявления по итогам визита в Москву

0

Президент Молдовы Игорь Додон

Кишинев не будет признавать аннексию Крыма и Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник обсудил вопросы торговли, мигрантов и Приднестровье.

Додон высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС. Он отметил, что в ближайшие недели начнутся консультации, чтобы в ближайшие месяцы подписать такой меморандум. Также он не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано, отметив, что «это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало».

Также президент Молдовы не собирается признавать законной аннексию Крыма Россией.

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», – сказал Додон.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил Додон.

«Что касается миротворцев, в последние годы власти Молдовы требовали вывода миротворцев, изменения статуса. Ну и что? Ничего не изменилось. Нужно понимать, что миротворцы на Днестре появились не случайно, а в результате конфликта. И они были и остаются гарантом определенной стабильности… Они там для того, чтобы обеспечить доверие между берегами Днестра», – сказал Додон.

По его словам, все нюансы, связанные с вопросом присутствия миротворцев, нужно обсуждать в рамках переговорного процесса.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Крым, Молдова, Москва, Приднестровье, Додон, ЕАЭС

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Президенту Молдовы невозможно запретить въезд в Украину

Президенту Молдовы невозможно запретить въезд в Украину

"> Со здания резиденции нового президента Молдовы сняли флаг ЕС

Со здания резиденции нового президента Молдовы сняли флаг ЕС

"> Избранный президент Молдовы выступил против членства в НАТО

Избранный президент Молдовы выступил против членства в НАТО

"> Новый президент Молдовы не откажется от европейского курса

Новый президент Молдовы не откажется от европейского курса

Загрузка...
39 країн готові інвестувати в сонячні електростанції в Чорнобильській зоні відчуження
d470244f18da1d2db8f761a254041a67_XLВнаслідок аварії на Чорнобильській АЕС не придатними до сільськогосподарського оброблення залишилось сотні тисяч гектарів землі. Завдяки спрощеній системі оренди землі, яку запровадив
На Житомирщині місцеві жителі погрожують перекрити трасу через конфлікт на фоні “бурштинової лихоманки”
49974180Стрілянина, в результаті якої загинула одна особа, а п’ятеро отримали значні поранення, відбулася в житомирському містечку Олевськ. За словами мешканців міста, невідомі,

Последние новости

22:29

Испания бьет рекорды по туризму

22:23

НБА. «Голден Стэйт» разбивает «Кливленд» + ВИДЕО

21:54

В Украине изменилась схема регистрации недвижимости

21:34

Госстат отчитался о безработице в 2016 году

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Почему запорожцам приходят "дикие" платежки за отопление (ФОТО)

Почему запорожцам приходят "дикие" платежки за отопление (ФОТО) »

Харьков

Резервистов 53-й ОМБР вызвали на сборы

Резервистов 53-й ОМБР вызвали на сборы »

Одесса

Вода не нанесла вреда Потемкинской лестнице - Экострой (ВИДЕО)

Вода не нанесла вреда Потемкинской лестнице - Экострой (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.