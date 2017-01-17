«Работу» предлагают «политически мотивированным людям за то, во что они уже верят»

Объявления с предложениями оплаты за участие в протестах в ходе событий, посвященных инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, размещены в более чем 20 американских городах, сообщают РИА.Новости со ссылкой на газету Washington Times.

По данным газеты, участникам протестных акций предлагают по 2500 долларов в месяц, а также 50 долларов в час за непосредственное участие в каждом мероприятии.

Например, организация Demand Protest из Сан-Франциско опубликовала подобное объявление 12 января во множестве городов, пишет газета. «Получай деньги, борясь против Трампа!» – гласит слоган в объявлении. Сообщается, что она «платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят».

Газета пишет, что «работу» предлагают жителям городов Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэттл, Талса и Вашингтон.

В то же время СМИ допускает, что объявления Demand Protest могут оказаться «мошенничеством». Ранее Трамп жаловался на проплаченные кампании до и после его президентской кампании, сообщает издание.

Фото: Reuters