Испания бьет рекорды по туризму

Средний расход одного туриста за время пребывания на территории Испании составил 1023 евро

Четвертый год подряд Испания завершает с рекордными показателями посещаемости страны иностранными путешественниками. По итогам 2016 года, отмечает информационный портал El Economista, количество зарубежных гостей, побывавших на территории пиренейского королевства, достигло 75,3 млн. человек, впервые в истории превысив число 75 млн.

В 2015 году в Испании побывало на 7,2 млн. иностранных туристов меньше. Рост за год составил 9,9%. Об этом 12 января на пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал министр энергетики и туризма Альваро Надаль.

Иностранцы, приезжавшие в Испанию на отдых, научные симпозиумы, деловые форумы и в шопинг-туры, потратили в стране 77 млрд. евро, что на 8,3% больше, чем в 2015 году. Средний расход одного туриста за время пребывания на территории королевства составил 1023 евро (рост на 3,75% по сравнению с 2015 годом), а среднесуточные траты одного туриста достигли 138 евро (рост на 6,5%).

Наибольшую долю зарубежных гостей составляют британские туристы – их побывало 2016 году 16,9 млн. На втором месте французы и немцы – по 10,7 млн.

Чаще всего иностранцы в качестве места пребывания в Испании выбирают Каталонию (17 млн. посетителей), Балеарские острова (12,3 млн.) и Канарские острова (12 млн.).