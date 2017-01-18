В Индии педофил признался в 500 преступлениях

58 несовершеннолетних жертв портного уже опознали своего обидчика
58 случаев совращения несовершеннолетних маньяком-педофилом Сунилом Растоги выявила полиция Индии. Ранее 38-летний портной сам признался в совершении 500 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в период с 2004 по 2017 год.
Полиция уже три года расследует деяния Растоги и на прошлой неделе его решено было взять под стражу в связи с тем, что в декабре-январе поступили новые сообщения о нападениях, предположительного, совершенных этим же человеком.
58 потерпевших несовершеннолетних опознали Растоги по его одежде – красной кофте в полоску и джинсам. Как заявлял сам Растоги, он всегда надевал эту одежду, когда планировал совершить преступление, считая, что благодаря этому он не будет пойман полицией.
Любопытно, что у Растоги большая семья – жена и пятеро детей. Однако супруга педофила заявила, что хотела бы смертной казни для мужа. По ее словам, она знала о его преступлениях, но когда пыталась его уговорить прекратить это, он избивал ее.
Ранее «Комментарии" писали о том, что ученые выяснили, как вычислять педофилов по томографии мозга.
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