Машарипов должен был совершить теракт на главной площади Стамбула

В турецком ночном клубе Reina террорист оказался случайно и только потому, что ему показалось, что там нет серьезной охраны

Стали известны первые показания стамбульского стрелка - выходца из Узбекистана Машарипова, которого вместе с сообщниками задержали в ходе спецоперации в ночь на 17 января. Как рассказал задержанный террорист, объектом теракта в новогоднюю ночь должна была стать центральная площадь Стамбула Таксима. Об этом пишет Первый канал Азербайджана.

По словам Машарипова, от «эмира ИГИЛ» в сирийской Ракке он получил задание: совершить в новогоднюю ночь теракт на Таксиме - центральной площади Стамбула.

Он показал, что тайными путями проник из Сирии в Турцию через Иран в январе прошлого года: «Я остановился в Конье. Тогда и получил инструкции из Ракки. Я пошел на Таксим на разведку, и послал им сделанные там снимки. Остановились на [совершении теракта] на Таксиме. Я пришел туда в новогоднюю ночь, но там были усиленные меры безопасности. Выполнить задание не представлялось возможным. Я снова связался с человеком, от которого получал инструкции. Объяснил ему невозможность выполнения задания. Он поручил мне поискать новую цель в том же районе. Я взял такси и поехал вдоль побережья, это было приблизительно в 22.00. Reina показалась мне наиболее приемлемой мишенью. Не было видно, чтобы там были чересчур серьезные меры безопасности. Я посоветовался с человеком в Ракке, сказал, Reina подходит, он согласился и поручил «пойти на дело» именно туда», - рассказал следствию Машарипов.

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